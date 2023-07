Mot pak më i freskët: Këto temperatura do të mbizotërojnë nesër në vend Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se moti gjatë ditës së nesërme do të jetë me diell por më i freskët. Në njoftimin e IHMK’së, thuhet edhe se, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15-19 gradë celsius, ndërsa ato maksimale do të lëvizin ndërmjet 28-33 gradë celsius. Njoftimi i plotë: Parashikimi i Motit për vikend!…