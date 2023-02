Mot me ngrica sot në Kosovë, IHMK apel vozitësve dhe tregtarëve Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se moti në vendin tonë edhe sot do të jetë i ftohët dhe me temperatura tipike dimërore. Sipas institutit, do të ketë ngrica, prandaj pjesëmarrësit në komunikacion duhet të kenë kujdes të shtuar. “Gjithashtu apel edhe tregtarëve të cilët merren me importimin dhe shitjen e pemëve dhe perimeve që…