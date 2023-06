Mot me diell, temperaturat deri në 33 gradë Celsius Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se sot do të mbajë mot me diell dhe temperaturat maksimale do të shkojnë në 33 gradë Celsius. IHK thekson se duhet të kemi kujdes që në orët e pikut nga ora 11-17 të mos jemi në kontakt direkt me rrezet e diellit, sidomos moshat e shtyra dhe…