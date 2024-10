Mot me diell, temperaturat deri në 22 gradë Celsius Sot parashihet të mbajë mot me diell, gjithashtu priten vranësira rreth relievit malor. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsis, ndërsa maksimalet ndërmjet 20-22 gradë Celsius. “Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperendimit me shpejtësi 1-3m/s”, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës