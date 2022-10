Mot me diell sot në Kosovë, këto pritet të jenë temperaturat Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot i freskët dhe me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2-4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 21-24 gradë Celsius. Vranësira pritet të ketë vetëm në stadet e larta të Troposferës. Lagështia relative mesatare ditore parashihet t’i shënojë vlerat…