Mot me diell dhe vranësira lokale sot në Kosovë Sot në Kosovë na pret mot me diell dhe vranësira lokale. Gjatë ditës mund të ketë ndonjë rrebesh të izoluar shiu me vetëtima dhe bubullimë, ndërsa pasdite vonë dhe në mbrëmje priten zhvillime më të fuqishme të vranësirave konvektive të cilat do të kushtëzojnë rrebeshe më të përhapura shiu me vetëtima dhe bubullimë, por reshjet…