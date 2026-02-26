Mot kryesisht me diell të premten, temperaturat deri në 14 gradë Celsius
E premtja pritet të karakterizohet me mot kryesisht me diell në vend. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 dhe 2 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 10 deri në 14 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë./lajmi.net/
