Mot i vranët me riga shiu të dielën

E diela do të karakterizohet me mot kryesisht të vranët, por me intervale të herëpashershme me diell. Sipas parashikimit, vranësirat në disa zona të vendit mund të sjellin edhe riga të lehta shiu, transmeton lajmi.net. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 3…

Lajme

21/02/2026 23:47

E diela do të karakterizohet me mot kryesisht të vranët, por me intervale të herëpashershme me diell.

Sipas parashikimit, vranësirat në disa zona të vendit mund të sjellin edhe riga të lehta shiu, transmeton lajmi.net.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 3 deri në 5 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi prej 1 deri në 6 metra në sekondë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 21, 2026

Koloneli Wojcik: Anëtarësimi i Kosovës në NATO, ndryshim vendimtar për rajonin...

February 21, 2026

E premtoi për sivjet, Përparim Rama s’e fut tramin elektrik në buxhet

February 21, 2026

Pjesëmarrja në Bordin e Paqes, vlerësohet moment i rëndësishëm diplomatik për...

February 21, 2026

Qindra myslimanë bëjnë iftar dhe falin teravitë në zemër të New Yorkut

February 21, 2026

Një ditë pas vendimit të Gjykatës Supreme, Trump rrit tarifat globale...

February 21, 2026

Gjermania thirrje shtetasve të saj të largohen nga Irani

Lajme të fundit

Koloneli Wojcik: Anëtarësimi i Kosovës në NATO, ndryshim...

“Shpërthen” prime i BBVA: Mesazhi i babait të...

Arsenali kryeson, por City po troket fort në derë!

E premtoi për sivjet, Përparim Rama s’e fut tramin elektrik në buxhet