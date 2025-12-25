Mot i vranët me intervale me diell të premten
Të premten në vend pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell gjatë ditës. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 2 deri në 4 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga…
Lajme
Të premten në vend pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell gjatë ditës.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 2 deri në 4 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriperëndimit./lajmi.net/