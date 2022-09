Mot i vranët e reshje shiu: Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot parashihet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Sipas njoftimit, vranësirat parashihen të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. “Dita e shtunë parashihet të ketë më shumë reshje shiu, duke e përfshirë tërë territorin e vendit. Vlerat minimale të temperaturave do të lëvizin…