Mot i vranët dhe me shi të lehtë këtë të dielë në Kosovë

Lajme

24/01/2026 23:41

Sipas parashikimeve meteorologjike, e diela do të jetë kryesisht e vranët, me mundësi për riga shiu në disa zona të vendit.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 dhe 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë 8 deri 12 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi 1 deri 6 metra në sekondë, duke e bërë motin të ftohtë, por të qëndrueshëm./lajmi.net/

