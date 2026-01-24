Mot i vranët dhe me shi të lehtë këtë të dielë në Kosovë
Sipas parashikimeve meteorologjike, e diela do të jetë kryesisht e vranët, me mundësi për riga shiu në disa zona të vendit.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 dhe 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë 8 deri 12 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi 1 deri 6 metra në sekondë, duke e bërë motin të ftohtë, por të qëndrueshëm./lajmi.net/