Mot i vranët dhe me riga shiu Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të mbaj mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu, në viset malore shi dhe borë. Gjatë kësaj dite mund të ketë reshje bore edhe në vise të ulëta, por kryesisht gjatë orëve të vona të natës, kur temperaturat zbresin rreth zeros. Po ashtu, parashihet të…