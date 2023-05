Mot i vranët dhe me diell në Kosovë, këto pritet të jenë temperaturat Sot (e martë) në vendin tonë pritet të mbajë mot kryesisht i vranët por edhe me intervale të shkurta me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, për ditën e sotme parashihen reshje me shkarkime rrufesh. Temperaturat minimale pritet të sillen mes 9 dhe 11 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale mes 18 dhe 20 gradë Celsius.…