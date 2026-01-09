Mot i paqëndrueshëm gjatë vikendit, reshje shiu e bore dhe rrezik nga ngricat

Gjatë vikendit të 10–11 janarit 2026, vendi do të përfshihet nga mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me reshje shiu dhe bore, si pasojë e rënies së temperaturave.

09/01/2026 21:53

Gjatë vikendit të 10–11 janarit 2026, vendi do të përfshihet nga mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me reshje shiu dhe bore, si pasojë e rënies së temperaturave.

Sipas parashikimeve meteorologjike, dita e shtunë do të nisë me riga shiu, të cilat gradualisht do të shndërrohen në reshje bore, veçanërisht në zonat më të larta dhe malore.

Ndërkohë, dita e diel do të karakterizohet nga temperatura negative gjatë gjithë ditës, duke krijuar kushte për ngrica të përhapura.

Temperaturat minimale pritet të zbresin nga -6 deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të lëvizin nga 0 deri në 5 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja dhe veriperëndimi, me shpejtësi nga 1 deri në 12 metra për sekondë.

