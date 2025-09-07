Mot i paqëndrueshëm gjatë javës së ardhshme në Kosovë – sa diell, po aq shi
Java e ardhshme në Kosovë parashihet të jetë me kushte të paqëndrueshme meteorologjike. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, tri ditët e para të javës mbeten me kushte stabile meteorologjike, ndërsa nga e enjta sërish reshje shiu, transmeton Klankosova.tv. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10-14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet…
Lajme
Java e ardhshme në Kosovë parashihet të jetë me kushte të paqëndrueshme meteorologjike.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, tri ditët e para të javës mbeten me kushte stabile meteorologjike, ndërsa nga e enjta sërish reshje shiu, transmeton Klankosova.tv.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10-14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-32 gradë Celsius.
Parashikimi i motit për pesë ditët e ardhshme:
E hënë
Moti me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale: 10 – 14°C. Temperaturat maksimale: 25-31. Era: Kryesisht nga veriperëndimi e lehte deri mesatare.
E martë
Moti me diell dhe vranësira të pjesshme. Temperaturat minimale: 11– 14°C. Temperaturat maksimale: 27-32°C. Era: nga veriperëndimi, 1–4 m/s.
E mërkurë
Moti me diell dhe vranësira të pakta. Temperaturat minimale: 10-13°C. Temperaturat maksimale: 27-32°C. Era: kryesisht nga veriperëndimi, e lehtë dhe lokalisht e fortë.
E enjte
Moti me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat gjatë pjesës së dytë parashihen të sjellin riga lokale shiu. Temperaturat minimale: 11-15°C. Temperaturat maksimale: 27-31°C Era: nga verilindja, 1–8 m/s.
E premte
Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat parashihen të sjellin reshje shiu.. Temperaturat minimale: 10-13°C. Temperaturat maksimale: 24-27C. Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit.