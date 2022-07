Mot i nxehtë, ekspertët paralajmërojnë kosovarët të kenë kujdes gjatë kësaj kohe Situatë afërsisht e ngjashme meteorologjike do të vijojë edhe në fundjavë. Do të ketë më shumë orë me diell dhe rritje të lehta të temperaturave në të dy vlerat ekstreme. Në viset e larta malore do të ketë vranësira të cilat herë-herë do të marrin karakter zhvillimi dhe mundësi per riga shiu, kryesisht në veriperëndim…