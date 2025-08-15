Mot i nxehtë dhe kryesisht me diell gjatë fundjavës në Kosovë
Fundjava në Kosovë do të karakterizohet me kushte stabile meteorologjike dhe temperatura të larta tipike për stinën e verës.
Të shtunën pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta. Temperaturat minimale do të jenë nga 12 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të shkojnë nga 32 deri në 35 gradë. Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi nga një deri në pesë metra për sekondë, transmeton lajmi.net
E diela do të sjellë gjithashtu mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara. Në disa zona, vranësirat mund të sjellin riga të dobëta shiu. Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 12-16 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të luhaten nga 28 deri në 32 gradë. Era do të vijë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi nga një deri në shtatë metra për sekondë.
Gjatë këtyre ditëve, pritet që indeksi i rrezeve ultravjollcë të jetë i lartë, prandaj qytetarët këshillohen të shmangin ekspozimin e gjatë në diell dhe të respektojnë rekomandimet shëndetësore për mbrojtje nga rrezatimi UV./lajmi.net/