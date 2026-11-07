Mot i ndryshueshëm të dielën në Kosovë, në disa zona pritet mjegull
Dita e diel në Kosovë pritet të karakterizohet nga mot i vranët me intervale me diell. Në disa zona të ulëta parashikohet të ketë edhe paraqitje të mjegullës. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -4 deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 8 deri në 12 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.…
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Dita e diel në Kosovë pritet të karakterizohet nga mot i vranët me intervale me diell. Në disa zona të ulëta parashikohet të ketë edhe paraqitje të mjegullës.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -4 deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 8 deri në 12 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë.
Në përgjithësi, e diela pritet të sjellë mot të ftohtë në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë ditës temperaturat do të jenë më të buta./lajmi.net/