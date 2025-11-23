Mot i ndryshueshëm në javën e ardhshme: Diell, vranët dhe me shi

23/11/2025 14:24

Instituti Hidrometeorologjik e ka publikuar parashikimin e motit për pesë ditët e ardhshme.

Sipas IHMK-së, moti gjatë javës parashihet të jetë i ndryshueshëm, me intervale të shkurta me diell, i vranët dhe me shi.

E hënë

Moti i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale: 0-3°C

Temperaturat maksimale: 5-9°C

Era: Kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-4m/s.

E martë

Mot kryesisht i vranët.

Temperaturat minimale: 0-2C

Temperaturat maksimale: 8-11°

Era: nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s

E mërkurë

Moti kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu.

Temperaturat minimale: 3-5 °C

Temperaturat maksimale: 10-13°C

Era: kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-5m/s.

E enjte

Mot kryesisht i vranët dhe me reshje shiu.

Temperaturat minimale: 1 deri 3°C

Temperaturat maksimale: 4-6°C

Era: nga veriperëndimi , 1-4 m/s

E premte

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat vende-vende mund te sjellin riga lokale shiu.

Temperaturat minimale: -1 deri 2°C

Temperaturat maksimale: 4-6°C

Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriperëndimit.

