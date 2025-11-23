Mot i ndryshueshëm në javën e ardhshme: Diell, vranët dhe me shi
Sipas IHMK-së, moti gjatë javës parashihet të jetë i ndryshueshëm, me intervale të shkurta me diell, i vranët dhe me shi.
E hënë
Moti i vranët dhe me intervale me diell.
Temperaturat minimale: 0-3°C
Temperaturat maksimale: 5-9°C
Era: Kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-4m/s.
E martë
Mot kryesisht i vranët.
Temperaturat minimale: 0-2C
Temperaturat maksimale: 8-11°
Era: nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s
E mërkurë
Moti kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu.
Temperaturat minimale: 3-5 °C
Temperaturat maksimale: 10-13°C
Era: kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-5m/s.
E enjte
Mot kryesisht i vranët dhe me reshje shiu.
Temperaturat minimale: 1 deri 3°C
Temperaturat maksimale: 4-6°C
Era: nga veriperëndimi , 1-4 m/s
E premte
Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat vende-vende mund te sjellin riga lokale shiu.
Temperaturat minimale: -1 deri 2°C
Temperaturat maksimale: 4-6°C
Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriperëndimit.