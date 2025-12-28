Mot i ftohtë për zgjedhje

Sot, ditën e zgjedhjeve, parashihet që moti të mbajë kryesisht i ngjashëm me ditët e fundit, por me temperatura më të ulëta, veçanërisht ato minimale. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 dhe -6 gradë Celsius, ndërsa maksimale ditore priten të jenë 0-3 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë kryesisht nga veriperendimi, e…

28/12/2025 07:02

Sot, ditën e zgjedhjeve, parashihet që moti të mbajë kryesisht i ngjashëm me ditët e fundit, por me temperatura më të ulëta, veçanërisht ato minimale.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 dhe -6 gradë Celsius, ndërsa maksimale ditore priten të jenë 0-3 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë kryesisht nga veriperendimi, e lehtë deri mesatare, duke krijuar kushte të ftohta, por të qeta për qytetarët që do të dalin për të votuar.

Pavarësisht ftohtit, dita e zgjedhjeve vazhdon normalisht, dhe qytetarët ftohen të marrin pjesë masivisht në procesin demokratik./lajmi.net/

December 28, 2025

