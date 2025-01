Mot i butë sot, me vranësira e intervale me diell Mbetet mot i butë edhe në ditën e fundit të janarit të këtij viti. Do të ketë më shumë intervale me diell, me kalime vransirash të pakta gjatë ditës. Orëve të mëngjesit ultësirave shfaqen kushte për formim të mjegullës, që deri në mesditë shpërndahet. Temperaturat minimale zbresin deri në 2C e 4C, e ato maksimale…