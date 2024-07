Moszbatimi i Asociacionit: Osmani tregon se çka duhet të bëjë Qeveria

Presidentja Vsa Osmani, ka ardhur nga Amerika për Asociacionin, themelimi i të cilit mund të gjendet nga partnerët ndërkombëtarë. Ajo se krijimi i Asociacionit nuk ka që shteti ynë është ai që do të bëjë që të dëmtojnë funksionalitetin e tij. Osmani tha se Asociacioni mund të bëhet brenda suazave pa e rrezikuar Kosovën apo edhe sigurinë në rajon në të ardhmen.

Lidhur këtë temë ajo foli për Zërin e Amerikës, duke theksuar se për komunën e Asociacionit të Asociacionit duhet të ketë një akt nga ana e Qeverisë, pastaj Osmani do të dërgojë në Kushtetuese.

Osmani shprehet se “Kosova do të duhet të ishte e nevojshme të ishte përpara në qoftë se nga partnerët tanë ofrohen garancitë e tyre për shoqërinë dhe garancitë për anëtarësimin e Kosovës në organizatat dhe me njohjen”.

Zëri i Amerikës: Në ç’rrethana do të lëshohet për të filluar të procesit të themelimit të Asociacionit, që mund të ishte për shembull, çuarja në Gjykatë Kushtetuese? Jo nga ju, meqë ju nuk e keni kompetencë këtë…

Vjosa Osmani: Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe vet aktgjykimet e dhëna Kushtetuese, sidomos ai i vitit 2015, e kanë sqaruar proceduran. Pra, duhet të ketë një akt nga ana e Qeverisë, që e miraton atë dokument dhe pastaj unë mund ta dërgojë në Gjykatë Kushtetuese, por jo një akt të tillë fillimisht. Kështu kanë qenë praktikat pas vitit 2018 e tutje.

Mirëpo duhet t’i qartësojë – që themelimi i Asociacionit nuk është në gjendje të bëjë koncesionin që e dëmtojnë funksionalitetin e saj, kufijtë e saj, parimin e njësisë së tyre të shtetit dhe të njëjtit të tillë.

Asociacioni mund të krijohet, mirëpo vetëm brenda kësaj suazave, pa e rrezikuar Kosovën apo edhe sigurinë në rajon në të ardhmen. Prapë, siç e kam thënë edhe në paraprake, mendoj se Kosova do të duhej të ishte intervistë për të dëgjuar të ecë përpara në qoftë se nga partnerët tanë të garancive të kartës së tyre dhe garancive për anëtarët e Kosovës në organizatat e huaja dhe me njohje.

Zëri i Amerikës: Nuk i kanë partnerët këta?

Vjosa Osmani: Deri tani kanë qenë më shumë ‘do të shohemi, do ta shohim, ndoshta. Përfundojeni ju fillimisht e më pas bisedojmë.’ Mendoj që ka ardhur koha që ne të kemi një plan të përbashkët me aleatët tanë dhe kur them me aleat këtu duhet roli i fortë i fortë i shëndetit të Amerikës, sepse siç dëshmon historia jonë, vetëm atëherë në rajonin tonë ka që të jetë i suksesshëm. dhe shërbimet e tjera dhe banka. Pra të ulemi bashkë me partnerët tanë, ne e bëjmë këtë, pastaj i marrim nga ana e partnerëve tanë garancitë për sigurinë, pasi duhet të sigurohemi që ajo çfarë po ndodh në Bosnjë, pasi nuk ndodhi në Kosovë.

Për shkak se kjo jo vetëm nuk është në interesat e tyre, por si në interes të paqes dhe të gjithë nuk është rajonal e pastaj si rrjedhojë, e gjithë kontinentit tonë.