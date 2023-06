“Mospjesëmarrje e bllokim” – Nikaj paralajmëron përshkallëzim të masave nga opozita

Bernard Nikaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK),ka thënë se në rast se Kosova sanksionohet nga perëndimi dhe situata vazhdon të mbetet e njëjtë atëherë opozita nuk do të qëndrojë sikur gjendja të jetë normale.

Nikaj ka thënë se në një situatë jonormale nuk mund të shkojnë në Kuvend e të votojnë projektligje. Për këtë ka paralajmëruar mospjesëmarrje të PDK-së në seanca, bllokada etj.

“Do të na bëjnë ne që mos të sillemi sikur të kemi një noramlitet politik. E pakta që ne do të bëjmë që most ë sillemi në normalitet politik, mos pjesëmarrjes, bllokimit që do të vijnë të përshkallëzohen me situatën”, ka thënë Nikaj në Pressing.

Më tutje, Nikaj ka thënë se kjo është një situatë të cilën e ka krijuar Albin Kurti.

“Ky është lëmshi që e ka bërë ai, zgjidhjen po ia ofron bashkësia ndërkombëtare dhe ky nuk po i pranon”.