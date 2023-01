Mospagesa e rrezikshmërisë në QKUK

Mijëra mostra punohen brenda muajit në Institutin e Patologjisë në QKUK.

Stafi që është i vogël në numër, punon me orar të shkurtuar si formë kompensimi për shkak të rrezikshmërisë në punë.

Ndonëse gjendja është përmirësuar me disa investime, institutit i duhet t’i pranojë mostrat që ndonjëherë nuk vijnë në gjendjen adekuate nga të gjitha klinikat e QKUK-së si dhe të gjitha Spitalet Rajonale, përjashtuar atë të Prizrenit.

Bedrie Rama është një nga 11 punonjësit e stafit të mesëm në laboratorin e mostrave në Institutin e Patologjisë. Për më shumë se 23 vjet punë në këtë institucion, ajo ballafaqohet me rrezikshmëri për shkak të natyrës së punës, ndonëse janë bërë disa përmirësime në infrastrukturë.

“Instituti i patologjisë është edhe vend me rrezikshmëri të punës por ka pak përmirësime edhe pse reagencat me të cilat punojnë janë të gjitha kancerogjene”, tha kryeinfermierja Bedrie Rama.

Drejtoresha e Institutit, Merita Hashani, thotë se punëtorët shëndetësorë kanë orar më të shkurtër të punës. Kjo mënyrë aplikohet pasi nuk është mundësuar kompensimi ndryshe.

“Aktualisht ne vetëm punojmë me orar të shkurtuar për shkak të rrezikshmërisë në punë”, tha aj,RTK.

Mbi njëmijë shkon numri i mostrave të punuara brenda muajit në këtë institucion, i cili po përballet edhe me mungesë të stafit të mesëm.

“Ata që janë pensionu kanë qenë punëtor me përvojë të gjatë dhe mungesa e tyre shkakton pengese edhe pse stafi që është i aftësuar por nevojat për staf të ri janë evidente, dhe kjo do të rriste kapacitetet e punës dhe do të shkurtonte pritjen”, tha Merita Hashani, drejtoreshë e Institutit të Patologjisë

Megjithëse janë bërë investime brenda laboratorëve të institutit, klinikat dhe spitalet në rastet kur nuk furnizohen me materialet e nevojshme, vazhdojnë t`i përcjellin mostrat në enë të papërshtatshme.