Mosmarrëveshjet mes Dzekos dhe Fonsecas vazhdojnë, boshnjaku nuk do të jetë kapiten

Dzeko kishte pasur mosmarrëveshje me Paulo Fonseca dhe ishte stërvitur veçmas nga pjesa tjetër e grupit në fund të janarit kur made u raportua se do të ketë një shkëmbim midis tij dhe Alexis Sanchez.

Tiago Pinto konfirmon se ai u takua me Edin Dzeko dhe Paulo Fonseca dhe zbulon se Roma nuk do vazhdojnë me Boshnjakun si kapiten.

“Edin është një futbollist i fortë, një profesionist i shkëlqyeshëm me përvojë dhe personalitet të madh dhe Fonseca është udhëheqësi i projektit tonë” u shpreh ai,

“Ai ka bërë një punë të shkëlqyeshme dhe ai është personi i duhur për të ndërtuar të ardhmen e klubit,” tha Tiago Pinto, drejtor i përgjithshëm i klubit.

I pyetur nëse Dzeko do të vazhdojë si kapiten me Romën, ai u përgjigj: “Jam i bindur që një klub duhet të bazohet në rregulla, tani Edin nuk është kapiten, por ne po punojmë për të mirën e klubit dhe Dzeko do të jetë i pari që do të punojë për këtë.”/Lajmi.net/