Moska pyet: A do të heqë dorë Amerika nga Thaçi?

Sipas këtij mediumi rus, e gjithë loja për njoftimin (jo) të konfirmimit të aktakuzës nuk ka për qëllim “vërtetimin e së vërtetës” dhe “drejtësinë për viktimat”, por dërgimin e Thaçit në pension politik, transmeton lajmi.net.

Sipas Sputnikut, edhe Grenell që të paktën për një kohë të shkurtër u bë humbës në këtë lojë po aq sa Thaçi, është vetëm një dëm kolateral.

“Po, ka prova kundër Thaçit. Dhe në anët e ndryshme. Në rastin “Drenica 2”, dëshmitari i mbrojtur “A” deklaroi në nëntor 2014 se Thaçi urdhëroi vrasjen e “spiunëve serbë” në fshatin Likovc. Të dyshuarit në këtë proces janë, ndër të tjerë, Sylejman Selimi dhe Sami Lushtaku. Sidoqoftë, është e vështirë të pritet që Thaçi do të dënohet për këtë. “Dëshmitari A” shton se të gjitha këto aktivitete të terroristëve shqiptarë janë “paguar nga Amerika”. Pikërisht për shkak se “Amerika pagoi”, Thaçi është gjithashtu një bashkëpunëtor “i vështirë”. Ai është i përfshirë në gjëra të ndryshme, ai është i pranishëm në vende të ndryshme, ai është pjesëmarrës në biseda konfidenciale dhe madje edhe më shumë sekrete në operacione para ushtarake, ku është i përfshirë në trafikimin e organeve dhe rrëmbimin e qindra serbëve. A paguanin shqiptarët për armë me “dollarë droge”? Gjykata që u formua, dhe për shkak të mënyrës së formimit të saj, nuk ngjall besim, nuk lë shumë hapësirë për optimizëm në historinë e “ndëshkimit të të gjithë kriminelëve” dhe dhënies së përgjigjeve për pyetjet e bëra. Si për raste të tjera, një “zgjidhje” do të gjendet në korridoret dhe korridoret politike, në mënyrë që gjithçka të përfundojë në një “interes më të lartë”. Sidoqoftë, ashtu si është e vështirë të pritet që Thaçi të dënohet për këto krime, është gjithashtu e vështirë të pritet që ai të vazhdojë karrierën e tij. Lajmi për “njoftimin e aktakuzës” tingëllonte në media dhe rrjetet sociale, aq shumë sa që Edi Rama u shqetësua për “fatin e Kosovës” dhe arriti shpejt në Prishtinë. Pas këtyre ngjarjeve dhe reagimeve zyrtare që pasuan, Thaçi nuk mund të qëndrojë gjatë në politikë. E gjithë loja për “njoftimin (jo) të konfirmimit të aktakuzës” nuk ka për qëllim “vërtetimin e së vërtetës” dhe “drejtësinë për viktimat”, por dërgimin e Thaçit në pension politik. Grenell, i cili, të paktën për një kohë të shkurtër, u bë humbës në këtë lojë po aq sa Thaçi, është vetëm një dëm kolateral. Dhe Uashingtoni dhe Brukseli kanë arsyet e tyre për shkarkimin e Thaçit”, shkruan Sputniku rus. /Lajmi.net/