Mosha për të vetëm një numër, Modric realizon supergol nga gjuajtja e lirë (VIDEO)

Golat për kroatët u shënuan nga Kramaric (25′) dhe Luka Modric (71′).

Goli i Modric ishte një supergol i shënuar nga gjuajtja e lirë, që pavarësisht moshës, mesfushori po vazhdon ende të jep kontribut të madh për Kroacinë, duke e dëshmuar klasin e hatashëm që e ka.

MODRIC IS THE GREATEST MIDFIELDER OF ALL TIME, IF YOU DISAGREE YOU CAN DEBATE WITH YOUR NAN

Në moshën 36 vjeç e 32 ditë, Modric është bërë lojtari më i vjetër që shënon një gol nga gjuajtja e lirë në kualifikimet për Botërorin 2022, duke shënuar me tentimin e vetëm në këtë fazë.

1 – At 36 years and 32 days, Luka Modrić 🇭🇷 has become the oldest player to score a direct free-kick goal in World Cup 2022 European qualifiers, scoring with his only attempt at this round. Vital. pic.twitter.com/kUIkjUiwe0

