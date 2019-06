Mosha është veç numër, e vërteton Roberto Carlos

46-vjeçari priti derisa topi të binte poshtë para se ta godiste nga mbrapa me këmbë për të pasuar te Robert Pires.

Është e vështirë të përshkruhet me fjalë madhështia që dhuroi me atë pasim braziliani, të cilin mund ta shikoni më poshtë, përcjell lajmi.net.

And pass of the game so far goes to… Roberto Carlos! 👏👏👏 #SoccerAid @SoccerAid pic.twitter.com/qAPn8vSASx

— ITV (@ITV) June 16, 2019