Moscertifikimi i Listës Serbe nga KQZ, ambasada e Italisë: Besojmë se sundimi i ligjit do të orientojë edhe njëherë veprimet e këtij institucioni Ambasada e Italisë në Kosovë ka shprehur shqetësimin lidhur me vendimin të cilin e kanë quajtur politik që ka marrë KQZ-ja për mos certifikimin e kandidatëve të Listës Serbe për zgjedhjet e ardhshme. Në reagimin e ambasadës thuhet se besojnë se sundimi i ligjit do të orientojë edhe njëherë veprimet e këtij institucioni vital, i…