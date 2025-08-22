Moscertifikimi i Listës Serbe | Matoshi keqpërdor emrat e heronjve: Në k’si raste mirë o me i ra në mend Afrim Bunjaku dhe Enver Zymeri

KQZ dje refuzoi të certifikoi listat e Listës Serbe për zgjedhjet lokale. Kjo tash do jetë çështje e trajtimit për PZAP-në, shkruan lajmi.net Derisa po pritet vendimi i PZAP-it, deputetja e VV-së, Adriana Matoshi me një postim, që nuk dihet nëse e ka shkruar vet apo ia ka dërguar Dejona Mihali, vendosi të përmend emrat…

Lajme

22/08/2025 12:43

KQZ dje refuzoi të certifikoi listat e Listës Serbe për zgjedhjet lokale.

Kjo tash do jetë çështje e trajtimit për PZAP-në, shkruan lajmi.net

Derisa po pritet vendimi i PZAP-it, deputetja e VV-së, Adriana Matoshi me një postim, që nuk dihet nëse e ka shkruar vet apo ia ka dërguar Dejona Mihali, vendosi të përmend emrat e heronjve të kombit, policët e rënë në detyrë, Afrim Bunjaku dhe Enver Zymeri, shkruan lajmi.net.

Ajo ka kërkuar nga gjyqtarët në PZAP që të iu bie ndërmend për Bunjakun e Zymerin derisa e marrin vendimin.

“Nuk ka akt më t’madh patriotik se mos-certifikimi i Listës Serbe. Këtë shans historik e kanë në dorë tre gjyqtarë në PZAP! Në k’si raste mirë o me i ra ne mend për Afrim Bunjakun dhe Enver Zyberin.”, tha Matoshi në postimin e saj./lajmi.net/

August 22, 2025

