“Mos u dorëzoni kurrë” – Fabrika “Freesia“ që ka të gjithë puntorët me aftësi të kufizuara

Fabrika për prodhimin e letrës higjienike, Freesia, ka të gjithë punëtorët të cilët janë me aftësi të kufizuar.

Ekipi i lajmi.net ka qëndruar në ambientet e kësaj fabrike për të parë ecurinë e punës që bëjnë këta puntorë, shkruan lajmi.net.

Kjo fabrik është pjesë e Fondacionit Golden Eagle, ndërsa Endrit Rexhaj pjesë e kësaj fabrike, i cili është edhe me aftësi të kufizuara, tha se ideja ishte e tij që të hapej kjo fabrikë po ashtu me të punësuar me persona që kanë aftësi të kufizuara.

Tutje ai tregoi se në këtë fabrikë janë 10 persona me aftësi të kufizuara që punojnë.

