Mos u çudisni kur fshesa me rrymë ju prishet shpejt; zbuloni cilët përbërës nuk duhen pastruar më kurrë me të

Të fshish me fshesë me korrent diçka që është thyer derdhur etj duket si gjëja më e lehtë për momentin.

Sidoqoftë, pas një kohe mund të zbulojmë se pajisja jonë ka erë të keqe, se aftësia e saj e punës është ulur ndjeshëm, ose se ajo ka pushuar së punuari, për arsye të panjohura.

Dhe kjo është padyshim sepse ka disa gjëra që nuk duhen thithur në një fshesë me korrent, transmeton Living.

– Kafeja nuk duhet pastruar me fshesë me korrent, kjo do të promovojë rritjen e mykut në qesen e pluhurit. Bazat e përdorura janë gjithmonë të lagura, edhe kur duket se nuk janë ashtu. Përveç kësaj, këto grimca ngjiten shpejt në pjesët e brendshme të vakumit dhe bëhet gati e pamundur pastrimi i tyre.

– Tualetet: Pluhuri kozmetik dhe produkte të tjerë kozmetike që duken të thata, në të vërtetë përmbajnë vajra dhe substanca të ndryshme që fillojnë të shkrihen nën ndikimin e ajrit të nxehtë. Kjo është arsyeja pse kozmetika konsiderohet një nga armiqtë më të rrezikshëm të fshesës me korrent – e gjitha sepse përbërësit e yndyrës do të shkrihen brenda pajisjes dhe do të bllokojnë pjesët mekanike dhe filtrat.

– Mund të duket si një zgjidhje e rehatshme për të pastruar telat elektrike me ndihmën e vakumit, por fuqia e thithjes mund të dëmtojë kabllot dhe të heq telat e vegjël. Këto nuk janë gjithmonë të dukshme dhe mund të përfundoni me një qark të shkurtër ose një goditje elektrike.

– Ekspertët thonë se nëse keni nevojë të pastroni miellin me një fshesë me korrent, kushtojini vëmendje sesa po pastroni. Një grusht i vogël nuk do të dëmtojë pajisjen, por nëse derdhni tërë paketën, është më mirë ta mblidhni me dorë, përndryshe, mund të dëmtojë vakumin: të gjithë filtrat do të bllokohen dhe mielli mund të futet brenda motorit dhe ta çaktivizojë atë.