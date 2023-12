Mos u brengosni do të ketë energji elektrike për netët e vitit të ri përkundër faturave të larta Mos u brengosni do të ketë energji elektrike, përkundër faturave të larta. Kështu kanë bërë të ditura kompanitë që merren me distribuimin e energjisë elektrike, KEDS dhe KESCO. “Gjatë tërë verës janë realizuar mirëmbajtje të nevojshme dhe qindra projekte në kuadër të planit investiv, me qëllim që të kemi një rrjet të qëndrueshëm, sidomos përgjatë…