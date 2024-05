“Mos u bëni pjesë e manipulimit shkatërrues të këtij vendi” – Kajtazi thirrje opozitës të mos shkojnë në darkë me Kurtin

Analisti Vehbi Kajtazi ka reaguar pasi që kryeministri Albin Kurti i ka dërguar ftesë liderëve të opozitës për një darkë pune.

Kajtazi i ka bërë thirrje opozitës që të mos ia plotësojnë egon Kurtit, dhe të mos bëhen pjesë e manipulimit shkatërrues të këtij vendi.

Postimi i plotë:

E di qe ju duket krahasim i pavend. E di qe shume prej jush nuk pajtohemi. Megjithate nuk i ndrydh dot mendimet edhe kur te tjeret nuk pajtohen. Edhe kur jane te renda.

Shkuarja e opozites ne darke me Albin Kurtin per “koordinim rreth sezonit pranveror te kuvendit”, me duket si shkuarja ne darke e Liridones me vrasesin, Naim Murseli.

Dallimi i vetem eshte se ajo nuk e dinte se çfare e priste.

Opozita e di!

Mos ia plotesoni egon dhe mos u beni pjese e manipulimit shkaterrues te ketij vendi.

Ai nuk ju ka thirrur kurre per tema qe ketij vendi i kishin dhene udhedrejtim.

Temat koti t’i mbaje per vete si kjo per sezonin pranverore te kuvendit.

I ka votat, e nuk ua ka nevojen juve. Veç kujtojeni rastin kur asnje amandament te opozites nuk e perfshiu ne Buxhetin e ketij viti.

Le te darkoje dhe te koordinohet me Mimozen, Dimalin e Armendin. Mbase edhe me Millanin siç bente para nje viti.