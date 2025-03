Mos të harrojmë: Shikoni si Gërvalla e konfirmonte se çoi dosje në Speciale “Ku i ke dërgu këta dokumente, cili sistem i drejtësisë do të merret me to? Gjykata Speciale?”, e pati pyetur gazetari Donika Gërvallen kohë më parë. “Po”, u përgjigj ajo. Ministrja aktuale e Punëve të Jashtme të Kosovës, kështu ka treguar në emisionin Info Box në Radio Televizionin Dukagjini, se ka dosje të tëra që…