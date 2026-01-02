“Mos më prek” – Londrimi debaton me Fjollën
Londrimi i ka kërkuar Fjollës të mos i afrohet që ta prek.
“Të lutna, mos më prek. Nuk është në rregull, me m’thanë ti mos më prek, unë s’te kisha prek”, i tha Londrimi Fjollës.
Derisa Londrimi vijoi tutje duke i thënë “A mendon që e ke tepruar në natën e Vitit të Ri?”.
Se si u përgjigj Fjolla, ndiqeni videon në vijim: