“Mos më prek” – Londrimi debaton me Fjollën

Londrimi i ka kërkuar Fjollës të mos i afrohet që ta prek. “Të lutna, mos më prek. Nuk është në rregull, me m’thanë ti mos më prek, unë s’te kisha prek”, i tha Londrimi Fjollës. Derisa Londrimi vijoi tutje duke i thënë “A mendon që e ke tepruar në natën e Vitit të Ri?”. Se…

ShowBiz

02/01/2026 21:11

Londrimi i ka kërkuar Fjollës të mos i afrohet që ta prek.

“Të lutna, mos më prek. Nuk është në rregull, me m’thanë ti mos më prek, unë s’te kisha prek”, i tha Londrimi Fjollës.

Derisa Londrimi vijoi tutje duke i thënë “A mendon që e ke tepruar në natën e Vitit të Ri?”.

Se si u përgjigj Fjolla, ndiqeni videon në vijim:

 

YouTube player

