Mos e humb ofertën: Udhëto nga Malmö drejt Prishtinës me çmime speciale!
PrishtinaTicket sjell për ju fluturime direkte nga Malmö drejt Prishtinës me çmime speciale. Për të gjithë ata që jetojnë në Suedi dhe duan të vizitojnë Kosovën, kjo është mundësia më e mirë për të udhëtuar shpejt, lirë dhe pa komplikime.
Me fluturime të rregullta, proces të lehtë rezervimi dhe komoditet maksimal, PrishtinaTicket është zgjedhja ideale për udhëtarët që duan të kursejnë kohë dhe para. Çdo biletë përfshin ulësen e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në 20 kilogramë, pa pagesa shtesë.
Rezervoni tani dhe përfitoni nga çmimet speciale për një udhëtim të rehatshëm dhe të sigurt nga Malmö drejt Prishtinës – vetëm me PrishtinaTicket.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
- Basel – Prishtinë
- Zürich – Prishtinë
- Geneva – Prishtinë
- Paris-Prishtinë
- Stuttgart – Prishtinë
- München – Prishtinë
- Düsseldorf – Prishtinë
- Hannover – Prishtinë
- Münster Osnabrück -Prishtinë
- Nürnberg – Prishtinë
- Berlin Brandenburg – Prishtinë
- Memmingen – Prishtinë
- Hamburg- Prishtinë
- Dortmund-Prishtinë
- Bremen-Prishtinë
- Köln-Prishtinë
- Ljubljana – Prishtinë
- Halmstad-Prishtinë
- Göteborg-Prishtinë
- Malmö-Prishtinë
- Luxemburg-Prishtinë
- Stockholm-Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.