Morina: Asgjë s’ka shkuar siç duhet, duhet me luftu deri në momentin e fundit

Arbëria u mposht si vendas nga Ballkani me rezultat të thellë 2 – 6, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes, Morina tha se asgjë nuk ka funksionuar, por ka paralajmëruar lojtarët se duhet të ‘luftojnë’ deri në momentet e fundit.

“Unë kisha me thënë që nuk e di se çka nuk ka qenë gabim sot. E kemi bërë rreshtimin me lojtarë që kemi pasur, por po shihet se mungesat që po kemi janë shumë të mëdha. Kjo është dekurajuese çka po ndodhë. Ne po planifikojmë diçka tjetër, kurse po luajmë diçka tjetër. Mungesa e stadiumit nuk ka të bëjë. Çdo gjë ka qenë gabim. Asgjë nuk ka shkuar, prej meje e deri te djemtë brenda. Nuk është justifikim që se kemi fushën tonë. Jemi në Superligë dhe duhet me luftu deri në momentin e fundit”, u shpreh ai.

Arbëria renditët në pozitën e tetë në tabelë me 26 pikë të tubuara./Lajmi.net/