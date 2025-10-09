Mori shumicë dërrmuese, Von Der Leyen i mbijeton mocionit të mosbesimit

09/10/2025 20:18

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i mbijetoi lehtësisht dy përpjekjeve për ta shkarkuar atë kur Parlamenti Evropian hodhi poshtë mocionet e mosbesimit nga grupet e ekstremit të djathtë dhe të majtë të enjten e 9 tetorit.

Nga 720 ligjvënës, 378 prej shprehën mbështetje për von der Leyen dhe ekipin e saj të komisionerëve në votimin e parë dhe 383 në të dytin.

Rezultatet ishin pak më të mira për shefen ekzekutive të BE-së sesa në korrik, kur 360 ligjvënës votuan kundër një mocioni të paraqitur kryesisht nga ligjvënës të ekstremit të djathtë, megjithëse numri është më i ulët se 401 votat që mori Von Der Leyen në korrik 2024, kur u rizgjodh si presidente e Komisionit.

