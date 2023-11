Mori pjesë në vrasjen e 109 shqiptarëve në Masakrën e Dubravës: Ngritet aktakuzë ndaj një serbi

Prokuroria Speciale ka ngritur sot aktakuzë ndaj një serbi i cili akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjen e 109 të burgosurve shqiptarë në Masakrën e Dubravës.

Sipas njoftimit, i dyshuari G.M., po ashtu akuzohet se ka plagosur edhe 108 të burgosur të tjerë po ashtu shqiptarë.

“Prokuroria Speciale (PS), ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamentin Special, kundër të pandehurit G.M. i nacionalitet serb, Shtetas i Kosovës dhe Serbisë, me adresë të vendbanimit në Serbi, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale ‘’Krimi i luftës kundër popullsisë civile’’, e sanksionuar me nenin 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë ( tutje “LP-RSFJ”) si ligj në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale.

I pandehuri akuzohet se me 22 maj 1999, ka marr pjesë në vrasjen e njëqind e nëntë (109) të burgosurve dhe në plagosjen e njëqind e tetë (108) të burgosurve të tjerë, që të gjithë të nacionalitetit shqiptarë, e njohur si ‘’Masakra e Dubravës. Hetimet kanë siguruar prova të mjaftueshme relevante juridike që dëshmojnë se i pandehuri në bashkëkryerje me persona të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë dhe ka kontribuar në kryerjen veprës penale për të cilën po akuzohet”, thuhet në njoftim.

Bëhet e ditur se i dyshuari gjendet në paraburgim, deri në një vendim të ri nga ana e Gjykatës.