Këngëtarja ka zbuluar datën e lansimit të bashkëpunimit me Feron.

Me një postim në Instagram, artistja shqiptare tregoi detaje nga projekti i radhës, shkruan lajmi.net.

Me 7 shkurt, Morena tregoi se do e lansojnë në YouTube këngën e realizuar me reperin Fero.

Ajo zbuloi se kënga do jetë me ritëm dhe do pëlqehet shumë nga fansat.

Ndryshe, ky është bashkëpunimi i parë i dyshes./Lajmi.net/