Morena Taraku me dedikim të fortë për të atin: Babai më i mirë që gjithmonë besonte në mua Këngëtarja kosovare, Morena Taraku, ruan një raport të ngushtë me babain e saj. Këtë ajo e ka dëshmuar shpesh përmes imazheve e dedikime të shumta, shkruan lajmi.net. Së fundmi përmes rrjeteve sociale ia ka bërë një dedikim, duke i treguar se sa shumë e do. Ajo thotë se është miku i saj më i mirë,…