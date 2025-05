Moore: Kurti nuk i respekton as qytetarët e vetë – koha që të merret vendimi: zgjedhje ose qeveri

Ish-Drejtori i zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore në Departamentin e Shtetit, Jonathan Moore gjatë Administratës Obama, i cili gjatë muajit mars deklaroi se “do të ishte e dobishme” që partitë opozitare të formojnë një qeveri të re nëse duan përparim për qytetarët, ka thënë se tani nuk ka shanse të ndodhë një qeveri nga PDK, LDK,AAK, Lista Srpska. Sipas tij, megjithatë tani është koha që të ketë një vendim: Qeveri apo zgjedhje të reja.

Ai thotë se Albin Kurti ka humbur besimin e bashkësisë ndërkombëtare dhe të Uashingtonit.

“Ish-ambasadori i SHBA-së në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, është një njeri që e njeh shumë mirë Kosovën dhe Ballkanin dhe mund të kishte bërë shumë gjëra të dobishme nëse Kurti nuk do të kishte krijuar pengesa dhe nuk do të kishte ndaluar përparimin në shumë nivele. Jo vetëm që ai refuzon marrëdhënie më të mira me Beogradin dhe nuk respekton atë që është rënë dakord në dialog, por as nuk respekton bashkëqytetarët e tij, pavarësisht kombësisë”, thotë Moore.

Ish-diplomati amerikan beson se thelbi i normalizimit të marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtines nuk është njohja reciproke.

“Me Kurtin, ka vetëm retorikë boshe dhe premtime se Kosova do të jetë anëtare e disa organizatave ndërkombëtare, por nuk ka rezultate. Më vjen keq që sot po zhvillohet një luftë se kush do ta njohë Kosovën, ka shumë vende që e kanë bërë tashmë këtë. Kjo nuk është aspak e rëndësishme. Nëse Kosova dëshiron të jetë anëtare e BE-së, duhet të marrë njohje nga të gjithë anëtarët e BE-së. E njëjta gjë vlen edhe për NATO-n. Megjithatë, rruga drejt një statusi më të mirë për Kosovën është: marrëdhënie më të mira midis Beogradit dhe Prishtines”, vlerëson ai.

I dërguari i BE-së për dialogun, Peter Sorensen, të cilin Jonathan Moore e njeh prej tre dekadash, duhet të kontribuojë në këto marrëdhënie. Ai thotë se ka përvojë dhe është i aftë, por pa një qeveri të re në Prishtinë, askush nuk duhet të presë shumë përparim në dialog.

“Formimi i Asociacionit do të ishte një sinjal pozitiv dhe provë se Prishtina respekton qytetarët e saj dhe qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare, do të thoshte se qeveria është e hapur për të gjithë qytetarët, përfshirë serbët. Është koha e duhur për këtë. Jo gjithçka mund të zgjidhet menjëherë, por çdo hap është i rëndësishëm”, tha ish-diplomati amerikan për KosovoOnline, transmeton Gazeta Express.

Jonathan Moore është një nga diplomatët që e pa Ibrahim Rugovën si udhëheqësin e shqiptarëve të Kosovës në një kohë kur shumë njerëz donin Hashim Thaçin në atë pozicion. Në këtë kontekst, ai kujton pritjen në aeroport në vitin 1994 kur mbërriti për herë të parë në Uashington si president i Lidhjes Demokratike të Kosovës.

“Ky ishte debutimi im në media. Në kopertinën e gazetave të diasporës shqiptare ishte fotografia ime bashkë me pyetjen se kush ishte Jonathan Moore me Rugovën. Unë ende kam respekt të thellë për të sot. Ai ishte një burrë shteti i vërtetë, ai kërkoi më shumë të drejta dhe pavarësi për Kosovën, por në një mënyrë praktike, burrë shteti, pa dhunë. Kjo zgjati deri në fund të viteve nëntëdhjetë, kur situata ndryshoi në mënyrë drastike”, thotë Moore.