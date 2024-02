Monumenti “Newborn” me pamje të veçantë dhe domethënëse sivjet Ideatori i monumentit “Newborn”, Fisnik Ismaili, ka treguar sot pamjen e sivjetshme të këtij monumenti. Ai e tregoi monumentin në rrjetin e tij social “Facebook”, dhe e nisi me fjalën “Mirëmëngjesi”. Monumenti shfaqet me ngjyra të ndryshme, në të cilën tregohet cikli i një dite, nga lindja perëndimi dhe prapë lindja. /Lajmi.net/