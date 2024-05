Monika Salihu vjen me një duet të ri Këngëtarja, Monika Salihu ka ardhur së fundmi me një bashkëpunim. Bëhet fjalë për Azem Lukajn, ku sollën pak orë më parë këngën ‘Dasma’. Për muzikën u përkujdes Agon Neziri, ndërsa për tekstin po ashtu Agon Neziri së bashku me Xhevahire Ismakun.