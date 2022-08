Monika Lubonja e injoron hapur Arjola Demirin

Monika Lubonja dhe Arjola Demiri dy aktoret që morën pjesë në “BBV” dhe janë në qendër të vëmendjes shkak i raportit të tyre.

Brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri ato kishin një raport mjaft të mirë, mirëpo jashtë duket se gjërat kanë ndryshuar, shkruan lajmi.net.

E këtë e konfirmoi edhe Monika me anë të një bisede virtuale me fansa, ku njëri e pyeti për raportin me Arjolën dhe i dha një kompliment.

Aktorja e ka injoruar pyetjen e fansit, duke pohuar vetëm komplimentin. /Lajmi.net/