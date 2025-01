Monika Kryemadhi: Ilir Meta është një njeri që nuk ka lidhje me mua Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, ka deklaruar jashtë ambienteve të SPAK, se nuk e ka uruar për Vitin e Ri bashkëshortin e saj, Ilir Meta, me të cilin është në proces divorci. Kryemadhi u shpreh se; “nuk kam si të uroj një njeri që nuk ka lidhje me mua”. Ndërsa theksoi se armiqtë…