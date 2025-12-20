Monika Kryemadhi bashkohet me Arbër Hajdarin si opinioniste në Big Brother VIP Albania 5

Sezoni i ri i Big Brother VIP Albania 5 sjell një surprizë të veçantë: Monika Kryemadhi do të ndajë rolin e opinionistes me Arbër Hajdarin. Ky i fundit do të vazhdojë të mbajë pozicionin e tij për të pestin edicion me radhë, duke dhënë analizat dhe komentet për ngjarjet brenda shtëpisë, transmeton lajmi.net. Sezoni nis…

ShowBiz

20/12/2025 18:40

Sezoni i ri i Big Brother VIP Albania 5 sjell një surprizë të veçantë: Monika Kryemadhi do të ndajë rolin e opinionistes me Arbër Hajdarin.

Ky i fundit do të vazhdojë të mbajë pozicionin e tij për të pestin edicion me radhë, duke dhënë analizat dhe komentet për ngjarjet brenda shtëpisë, transmeton lajmi.net.

Sezoni nis sot në orën 21:00, me një mbrëmje të gjatë që premton emocione, momente të papritura dhe dramat që e bëjnë këtë reality show ndër më të ndjekurit në Shqipëri.

Moderimi i edicionit vazhdon të jetë nën drejtimin e Ledion Liços, ndërsa dyshja Hajdari-Kryemadhi pritet të sjellë diskutime të gjalla dhe analiza të thella për çdo lëvizje të banorëve.

Big Brother VIP Albania 5 synon të mbajë miliona shqiptarë anë e mbanë botës të “mbërthyer” para ekranit, me një sezon plot tension, humor dhe surpriza./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Elhaida Dani braktis finalen e Festivalit të Këngës, ikën nga Shqipëria

December 20, 2025

“M’i ka kputë durtë”, Benita, Arditi dhe Labi qajnë me dënesë...

December 20, 2025

“Motra dhe gruaja s’i kan hek vetullat deri janë martu”, debat...

December 19, 2025

I ra të fikët, transmetohet klipi i Albës gjatë trajtimit në spital

Lajme të fundit

Hamza premton në Pejë: Rritje 50% e pagave...

Hamza viziton bizneset në Gjakovë: Fuqizimi i sektorit...

Për një mandat nuk e përfunduan, Hysen Durmishi...

Deklarohet familja e ish-ministrit të arrestuar për korrupsion:...