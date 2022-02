Monika i zbulon një sekret Donaldit dhe ka të bëjë me Bora Zemanin

Monika Lubonja dhe Donaldi Veshaj janë kolegë me njëri-tjetrin dhe gjatë punës kur kanë punuar së bashkë sigurisht se din shumëçka për njëri-tjetrin, shkruan lajmi.net.

Derisa po bisedonte me Einxhelin lidhur me situatën e krijuar së fundmi se Donaldi nuk e ka paguar moderatoren, madje edhe e ka larguar nga puna, Monika zbuloi detaje nga lidhja e aktorit me Bora Zemanin.

“Kam punuar me Donaldin të një produksion tjetër dhe mbaj mend shumë gjëra. Kur ai njohu Borën, e mbaj mend mirë që nuk na vinte në prova. Më falni, por Bora i mori mendjen dhe ai nuk vinte”, tha Monika.

“Eh, tani filluat të na bëni dokumentarë këtu në shtëpi”, u shpreh Donaldi ndërsa Einxhel qeshi me atë se çka tregoi Monika./Lajmi.net/