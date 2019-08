Monica Bellucci e hapur për një lidhje të re dashurie

Monica Bellucci ka pozuar për fotografin Thiemo Sander për të rrëmbyer kopertinën e revistës ‘Madame Figaro’, shkruan lajmi.net.

Aktorja e cila i ka dhënë fund lidhjes martesore me Vincent Cassel me të cilin ka edhe dy fëmijë ka thënë se nëse një histori përfundon, një tjetër histori fillon duke lënë hapur mundësinë se mund ta shohim me një të dashur të ri.

Aktoren shumë shpejt do e shohim në kinematë botërore me tre filma të ri, dhe për këtë arsye ajo ka qenë pasive në jetën private duke u përqendruar në karrierën e saj. /Lajmi.net/